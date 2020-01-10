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10 января • обновлено в 06:20
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Уныло и серо: синоптики рассказали о погоде в Одессе 10 января

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Облачную и относительно теплую погоду обещают Одессе синоптики на 10 января.

Так, в пятницу, 10 января в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями и без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ветер – юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С выше нуля.

Уныло и серо: синоптики рассказали о погоде в Одессе 10 января

Уныло и серо: синоптики рассказали о погоде в Одессе 10 января

odessa.dozor.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, теплая зима обернулась для Одессы необычными последствиями – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова в декабре расцвела калина. Потрясающие фотографии распустившихся бутонов калины пахучей (Viburnum fragrans) опубликованы в Facebook-группе “Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова”.

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Украина Одесса
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новости Одессы
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