Облачную и относительно теплую погоду обещают Одессе синоптики на 10 января.

Так, в пятницу, 10 января в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями и без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер – юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С выше нуля.

Уныло и серо: синоптики рассказали о погоде в Одессе 10 января odessa.dozor.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, теплая зима обернулась для Одессы необычными последствиями – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова в декабре расцвела калина. Потрясающие фотографии распустившихся бутонов калины пахучей (Viburnum fragrans) опубликованы в Facebook-группе “Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова”.

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