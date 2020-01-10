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10 січня • оновлено в 07:31
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Понуро і сіро: синоптики розповіли про погоду в Одесі 10 січня

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Хмарну і відносно теплу погоду обіцяють Одесі синоптики на 10 січня.

Так, у п'ятницю, 10 січня в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями і без істотних опадів, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вітер – південно-західний, 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 °С морозу до 2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 °С вище нуля.

Понуро і сіро: синоптики розповіли про погоду в Одесі 10 січня

Понуро і сіро: синоптики розповіли про погоду в Одесі 10 січня

odessa.dozor.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, тепла зима обернулася для Одеси незвичайними наслідками – в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова в грудні розцвіла калина. Приголомшливі фотографії бутонів калини пахучої (Viburnum fragrans) опубліковані у Facebook-групі "Ботанічний сад ОНУ ім.І.Мечнікова".

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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