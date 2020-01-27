Трамвайчик счастья: ветеран АТО и его невеста необычно отметили свадьбу в Одессе. Фото

Свадьбу в городском трамвае в Одессе решили отметить ветеран АТО Константин Иванов и его супруга, блогер Вероника Налета. Таким необычным образом молодожены решили провести первый день супружеской жизни.

На "трамвайном" варианте они остановились потому, что хотели, чтобы торжество запомнилось не только их родным, друзьям и знакомым, но и просто как можно большему количеству одесситов, пишут "Факты" (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В трамвайном вагоне был организован небольшой фуршет с шампанским, фруктами и легкими закусками. Прямо в трамвае гости дарили молодоженам подарки и поздравляли их. А в качестве музыкального сопровождения звучали песни о любви, под которые некоторые даже отплясывали.

Ветеран АТО и его невеста необычно отметили свадьбу в Одессе fakty.ua

"Трамвайчик счастья" проехал от центра Одессы до окраины. Одесситы встречали необычный вагон улыбками, гудками автомобильных клаксонов и завистливыми взглядами.

Отметим, что Константин и Вероника поженились уже во второй раз. Несколько лет они пребывали в разводе, после чего решили вновь соединить свои судьбы.

Ветеран АТО и его невеста необычно отметили свадьбу в Одессе fakty.ua

Ветеран АТО и его невеста необычно отметили свадьбу в Одессе fakty.ua

Ветеран АТО и его невеста необычно отметили свадьбу в Одессе fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, одесских бездомных, которые приходят на бесплатные обеды на Привокзальную площадь, накормили красной икрой. Один из волонтеров пожертвовал благотворительной организации 4 килограмма деликатеса. Многие из бездомных попробовали его впервые в жизни.

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