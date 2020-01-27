Трамвайчик щастя: ветеран АТО і його наречена незвично відсвяткували весілля в Одесі. фото

Весілля в міському трамваї в Одесі вирішили відзначити ветеран АТО Костянтин Іванов і його дружина, блогер Вероніка Нальота. Таким незвичайним чином молодята вирішили провести перший день подружнього життя.

На "трамвайному" варіанті вони зупинилися тому, що хотіли, щоб торжество запам'яталося не тільки їх рідним, друзям і знайомим, а й просто як можна більшій кількості одеситів, пишуть "Факти" (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

У трамвайному вагоні був організований невеликий фуршет з шампанським, фруктами і легкими закусками. Прямо в трамваї гості дарували молодятам подарунки та вітали їх. А в якості музичного супроводу звучали пісні про кохання, під які деякі навіть танцювали.

Ветеран АТО і його наречена незвично відсвяткували весілля в Одесі fakty.ua

"Трамвайчик щастя" проїхав від центру Одеси до околиці. Одесити зустрічали незвичайний вагон посмішками, гудками автомобільних клаксонів і заздрісними поглядами.

Відзначимо, що Костянтин і Вероніка одружилися вже вдруге. Кілька років вони перебували в розлученні, після чого вирішили знову з'єднати свої долі.

Ветеран АТО і його наречена незвично відсвяткували весілля в Одесі fakty.ua

Ветеран АТО і його наречена незвично відсвяткували весілля в Одесі fakty.ua

Ветеран АТО і його наречена незвично відсвяткували весілля в Одесі fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеських бездомних, які приходять на безкоштовні обіди на Привокзальну площу, нагодували червоною ікрою. Один з волонтерів пожертвував благодійної організації 4 кілограми делікатесу. Багато з бездомних спробували його вперше в житті.

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