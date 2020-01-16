Таинственная Одесса сквозь туман и облака. Фото, видео

Нынешняя зима не радует одесситов снегом и вьюгами. Но и туманы в Одессе бывают красивыми.
В туманный облачный день "глазами" квадрокоптера район Фонтана и Чубаевки с высоты птичьего полета предлагает увидеть Odessa.online (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Атмосферные фото и видео получились весьма таинственными и загадочными.
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Таинственная Одесса сквозь туман и облака
odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ботаническом саду Национального университета имени Мечникова посреди зимы расцвели два экзотических цветка. Это Смолосемянник волнистый из Австралии и Океании, а также Гиппеаструм гибридный из Южной Америки.
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