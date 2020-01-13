Красиво до жути: одессит живет в квартире с тысячей пауков-птицеедов. Фото

Коллекционер-зоолог из Одессы собрал крупнейшую на юге Украины коллекцию пауков-птицеедов. 65 видов и около тысячи особей живут вместе с хозяином Сергеем Кудряшовым в его квартире.

Половина коллекционных пауков не ядовиты, другие имеют яд, но совершенно не агрессивны к человеку, рассказывается в сюжете Первого городского (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

О своих питомцах Сергей Кудряшов знает почти всё, поскольку увлекается птицеедами уже десять лет. Еще в девятом классе он завёл себе маленького друга. С этого и началось его хобби, переросшее в профессию. Парень поступил в университет и получил образование зоолога.

Одессит живет в квартире с тысячей пауков-птицеедов 1tv.od.ua

"Пауки сами по себе непредсказуемые, у них всё на уровне инстинктов. Если человек находится рядом, контактирует, кормит, то они привыкают. Приручить их нельзя, дрессировать нельзя, но к человеку они привыкают и перестают ощущать опасность", – рассказал Сергей Кудряшов.

Одессит живет в квартире с тысячей пауков-птицеедов 1tv.od.ua

По словам коллекционера, ухаживать за пауками совсем не трудно. Раз в неделю он кормит и поливает их водой. А еду – преимущественно, это личники и тараканы – разводит самостоятельно. В неделю любимцы Сергея съедают до двух тысяч насекомых.

Одессит живет в квартире с тысячей пауков-птицеедов 1tv.od.ua

Одессит живет в квартире с тысячей пауков-птицеедов 1tv.od.ua

Один из самых редких пауков в коллекции – пецилотерия металлика, которая является желаемым экспонатом для многих коллекционеров. Паук имеет необычный тёмно-синий цвет, который проявляется после каждой линьки всё сильнее. В природе этот вид пауков находится на грани вымирания и встречается только в лесах Андхра-Прадеш в Индии.

Одессит живет в квартире с тысячей пауков-птицеедов 1tv.od.ua

Кроме изучения членистоногих Сергей Кудряшов помогает людям, страдающим арахнофобией (боязнь пауков), которые приходят к нему лечиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии задержали коллекционера картин украинского происхождения Игоря Топоровского и его жену Ольгу по подозрению в подделке картин, мошенничестве и отмывании денег. Полотна, которые мужчина предоставил музею из частной коллекции, оказались фальшивыми.

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