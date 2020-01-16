Таємнича Одеса крізь туман і хмари. Фото, відео

Нинішня зима не радує одеситів снігом і хуртовинами. Але і тумани в Одесі бувають гарними.

В туманний хмарний день "очима" квадрокоптера район Фонтана і Чубаевке з висоти пташиного польоту пропонує побачити Odessa.online (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Атмосферні фото і відео вийшли вельми таємничими і загадковими.

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Таємнича Одеса крізь туман і хмари odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ботанічному саду Національного університету імені Мечникова посеред зими розцвіли дві екзотичних квітки. Це Смолосемяннік хвилястий з Австралії і Океанії, а також Гіппеаструм гібридний з Південної Америки.

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