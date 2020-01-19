Сотни одесситов искупались в ледяном море на Крещение: фоторепортаж

Тысячи одесситов искупались в море на Крещение в воскресенье, 19 января.

Купания проходили в присутствии медиков и спасателей с 00:00 на трех одесских пляжах – Золотом берегу, Ланжероне, Лузановке, а также с 08:00 на одесском Морвокзале, сообщает OBOZREVATEL.

Одесситы на Крещение искупались в ледяном море trassae95.com

Перед купанием представители духовенства провели обряд освящения морской воды, температура которой не превышала 5 градусов тепла.

Все, кто купался в море, могли переодеться и согреться в теплых палатках, установленных на пляжах. Также всем желающим был предложен горячий чай из полевой кухни.

Праздник Крещения в Одессе eparhiya.od.ua

Праздник Крещения в Одессе eparhiya.od.ua

Праздник Крещения в Одессе eparhiya.od.ua

Праздник Крещения в Одессе eparhiya.od.ua

Праздник Крещения в Одессе eparhiya.od.ua

Праздник Крещения в Одессе eparhiya.od.ua

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Одесситы искупались в ледяном море на Крещение odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что нельзя делать на Крещение.

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