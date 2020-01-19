Сотні одеситів викупалися в крижаному морі на Водохреще: фоторепортаж

Тисячі одеситів викупалися в морі на Водохреще в неділю, 19 січня.

Купання проходили в присутності медиків і рятувальників з 00:00 на трьох одеських пляжах – Золотому березі, Ланжероні, Лузанівці, а також з 08:00 на одеському Морвокзалі, повідомляє OBOZREVATEL.

Одесити на Водохреща скупалися в крижаному морі trassae95.com

Перед купанням представники духовенства провели обряд освячення морської води, температура якої не перевищувала 5 градусів тепла.

Всі, хто купався в морі, могли переодягтися і зігрітися в теплих наметах, встановлених на пляжах. Також всім бажаючим було запропоновано гарячий чай з польової кухні.

Свято Хрещення в Одесі eparhiya.od.ua

Свято Хрещення в Одесі eparhiya.od.ua

Свято Хрещення в Одесі eparhiya.od.ua

Свято Хрещення в Одесі eparhiya.od.ua

Свято Хрещення в Одесі eparhiya.od.ua

Свято Хрещення в Одесі eparhiya.od.ua

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що не можна робити на Водохреще.

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