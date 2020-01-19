Сотні одеситів викупалися в крижаному морі на Водохреще: фоторепортаж

Тисячі одеситів викупалися в морі на Водохреще в неділю, 19 січня.
Купання проходили в присутності медиків і рятувальників з 00:00 на трьох одеських пляжах – Золотому березі, Ланжероні, Лузанівці, а також з 08:00 на одеському Морвокзалі, повідомляє OBOZREVATEL.
Одесити на Водохреща скупалися в крижаному морі
trassae95.com
Перед купанням представники духовенства провели обряд освячення морської води, температура якої не перевищувала 5 градусів тепла.
Всі, хто купався в морі, могли переодягтися і зігрітися в теплих наметах, встановлених на пляжах. Також всім бажаючим було запропоновано гарячий чай з польової кухні.
Свято Хрещення в Одесі
eparhiya.od.ua
Свято Хрещення в Одесі
eparhiya.od.ua
Свято Хрещення в Одесі
eparhiya.od.ua
Свято Хрещення в Одесі
eparhiya.od.ua
Свято Хрещення в Одесі
eparhiya.od.ua
Свято Хрещення в Одесі
eparhiya.od.ua
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Одесити викупалися в крижаному морі на Водохреще
odessa.online
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що не можна робити на Водохреще.
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