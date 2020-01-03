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3 января • обновлено в 06:11
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Снега не ждите: прогноз погоды в Одессе и области на 3 января

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Облачную погоду без дождей и снега обещают Одессе и области синоптики в третий день нового года.

Так, в пятницу, 3 января в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями, но без осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 3 °С мороза. Днем столбик термометра поднимется до 4 °С тепла.

Прогноз погоды в Одессе и области на 3 января

Прогноз погоды в Одессе и области на 3 января

tsn.ua (скрин)

В Одесской области 3 января также будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 6 °С мороза. А днем столбик термометра поднимется до 4, а кое-где до 7 °С тепла.

Видимость на автодорогах региона – хорошая.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычными последствиями обернулась для Одессы чрезмерно теплая зима – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина. Потрясающие фотографии распустившихся бутонов калины пахучей (Viburnum fragrans) опубликованы в Facebook-группе “Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова”.

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Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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