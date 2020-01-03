Снігу не чекайте: прогноз погоди в Одесі і області на 3 січня

Хмарну погоду без дощів і снігу обіцяють Одесі і області синоптики в третій день нового року.

Так, в п'ятницю, 3 січня в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями, але без опадів, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі опуститься до 3° С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 4° С тепла.

Прогноз погоди в Одесі і області на 3 січня tsn.ua (скрін)

В Одеській області 3 січня також буде хмарно, з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі опуститься до 6° С морозу. А вдень стовпчик термометра підніметься до 4, а подекуди до 7° С тепла.

Видимість на автошляхах регіону – хороша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайними наслідками обернулася для Одеси надмірно тепла зима – в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова розцвіла калина. Приголомшливі фотографії бутонів калини пахучої (Viburnum fragrans) опубліковані в Facebook-групі "Ботанічний сад ОНУ ім.І.Мечнікова".

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