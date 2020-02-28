Теплую погоду с ночным дождем и мокрым снегом обещают Одессе и области синоптики на 28 февраля.

Так, в пятницу, 28 февраля в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 20 м/с, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 0-2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С тепла.

В Одесской области 28 февраля также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 10 °С со знаком “+”.

На автодорогах региона ночью и утром местами гололед, видимость во время осадков 1-2 км.

Синоптики удивили Одессу дождливой погодой со снегом Гидрометцентр Черного и Азовского морей

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