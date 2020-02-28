Теплу погоду з нічними дощем і мокрим снігом обіцяють Одесі і області синоптики на 28 лютого.

Так, в п'ятницю, 28 лютого в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви до 20 м/с, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі складе 0-2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 °С тепла.

В Одеській області 28 лютого також буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви до 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 °С морозу до 2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 10 °С з позначкою "+".

На автодорогах регіону вночі та вранці місцями ожеледь, видимість під час опадів 1-2 км.

Синоптики здивували Одесу дощовою погодою зі снігом Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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