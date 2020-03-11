Ночной дождь и по-весеннему теплый день обещают синоптики Одессе и области на 11 марта.

Так, в среду, 11 марта в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 7-9 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 16 °С выше нуля.

В Одесской области 11 марта также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 °С тепла. Днем воздух прогреется до 14, а местами до 19 °С со знаком “+”.

На автодорогах региона ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Синоптики спрогнозировали Одессе настоящую весну на 11 марта meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ООО "Варда Плюс" начала реализацию масштабного инвестиционного проекта в Одесской области. Как сообщила компания, за 55 млн евро будет проведен уникальный комплекс работ по укреплению склонов, реконструкции набережной и строительству нового яхт-клуба со спасательной станцией и комнатами отдыха.

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