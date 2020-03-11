Нічний дощ і по-весняному теплий день обіцяють синоптики Одесі і області на 11 березня.

Так, в середу, 11 березня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі складе 7-9 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 16 °С вище нуля.

На Одещині 11 березня також буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі складе 5-10 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 14, а місцями до 19 °С зі знаком "+".

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 1-2 км.

Синоптики спрогнозували Одесі справжню весну на 11 березня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ТОВ "Варда Плюс" розпочала реалізацію масштабного інвестиційного проекту в Одеській області. Як повідомила компанія, за 55 млн євро буде проведено унікальний комплекс робіт з укріплення схилів, реконструкції набережної і будівництва нового яхт-клубу з рятувальною станцією і кімнатами відпочинку.

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