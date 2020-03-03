Во вторник, 3 марта, одесситов ждет по весеннему теплая погода,

По Одессе прогнозируется малооблачная погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По Одесской области – облачно с прояснениями, также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 14-19°С, а в прибрежной зоне 9-11°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

В этот день наши предки почитали память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, прогноз погоды на весну-2020 в Украине рассорил синоптиков.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал