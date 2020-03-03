У вівторок, 3 березня, одеситів чекає по весняному тепла погода,

В Одесі прогнозується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 9-11 °С тепла, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

По Одеській області – хмарно з проясненнями, також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 14-19 °С, а в прибережній зоні 9-11 °С тепла. На автошляхах області видимість добра.

У цей день наші пращури вшановували пам'ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта, сповідника. У минулі часи говорили: "Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору". У цей день вшановували пташку-вівсянку: "вісницею швидкого тепла славилась вона", селянки пекли вівсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прогноз погоди на весну-2020 на Україні посварив синоптиків.

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