Раз, два, три... продано! Государство выставило на приватизацию ТОП-предприятия Одесской области

Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов в Одесской области, подлежащих приватизации.

Речь идет о продаже госпакетов акций и единых имущественных комплексов в 39 объектах Одесщины. Перечень включает совершенно разные объекты приватизации – как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. Об этом сообщила пресс-служба Фонда (чтобы посмотреть полный список предприятий, доскролльте страницу до конца).

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе zn.ua

В частности, правительство собирается продать порт "Усть-Дунайск", ЧМП, судоходную компанию "Укртанкер", морское агентство "Инфлот", предприятие "Устьдунайводпуть", яхт-клуб в Отраде, санаторий-профилакторий "Портовик" в Южном, НИИ телевидения в Одессе и другие предприятия и имущество.

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе Фонд Госимущества

Продажа объектов приватизации будет проходить через аукционы системы ProZorro.Продажи, которая объединяет 45 электронных площадок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснились нюансы по поводу запуска приватизации жилья в украинских общежитиях.

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