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15 декабря • обновлено в 12:11
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/ Одесса в деталях

Раз, два, три... продано! Государство выставило на приватизацию ТОП-предприятия Одесской области

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Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов в Одесской области, подлежащих приватизации.

Речь идет о продаже госпакетов акций и единых имущественных комплексов в 39 объектах Одесщины. Перечень включает совершенно разные объекты приватизации – как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. Об этом сообщила пресс-служба Фонда (чтобы посмотреть полный список предприятий, доскролльте страницу до конца).

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

zn.ua

Новости
На Одесщине уволят каждого третьего чиновника за два дня: что известно

В частности, правительство собирается продать порт "Усть-Дунайск", ЧМП, судоходную компанию "Укртанкер", морское агентство "Инфлот", предприятие "Устьдунайводпуть", яхт-клуб в Отраде, санаторий-профилакторий "Портовик" в Южном, НИИ телевидения в Одессе и другие предприятия и имущество.

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Фонд Госимущества

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Государство продаст ТОП-предприятия в Одессе

Фонд Госимущества

Продажа объектов приватизации будет проходить через аукционы системы ProZorro.Продажи, которая объединяет 45 электронных площадок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснились нюансы по поводу запуска приватизации жилья в украинских общежитиях.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы приватизация
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