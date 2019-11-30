На Одесщине уволят каждого третьего чиновника за два дня: что известно

В Одесской области до понедельника, 2 декабря, будет уволен каждый третий сотрудник местных районных администраций.

Увольнения пройдут в рамках "оптимизации структуры райадминистраций региона". Всего своих должностей лишатся более 38% районных чиновников. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

На Одесщине уволят каждого третьего чиновника consulter.es

После "оптимизации" количество работников администраций в районах Одесской области не должно превышать 1667.

Согласно документу, больше всего сотрудников останется в Беляевской райгосадминистрации — 83 человека. На втором месте Лиманская РГА, где продолжат работу 78 человек, а на третьем –Болградская РГА (75 человек).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, куда пойдут работать 20 тысяч чиновников, которых планируют уволить.

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