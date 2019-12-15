Раз, два, три ... продано! Держава виставила на приватизацію ТОП-підприємства Одеської області

Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік всіх об'єктів в Одеській області, що підлягають приватизації.

Йдеться про продаж держпакетів акцій і єдиних майнових комплексів в 39 об'єктах Одещини. Перелік включає абсолютно різні об'єкти приватизації – як цілі морські порти, заводи і бази відпочинку, так і гаражі, столові і лазні. Про це повідомила пресслужба Фонду (щоб подивитися повний список підприємств, доскрольте сторінку до кінця).

Держава продасть ТОП-підприємства в Одесі zn.ua

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Зокрема, уряд має намір продати порт "Усть-Дунайськ", ЧМП, судноплавну компанію "Укртанкер", морське агентство "Інфлот", підприємство "Устьдунайводшлях", яхт-клуб в Отраді, санаторій-профілакторій "Портовик" в Южному, НДІ телебачення в Одесі та інші підприємства і майно.

Держава продасть ТОП-підприємства в Одесі фонд Держмайна

Держава продасть ТОП-підприємства в Одесі фонд Держмайна

Держава продасть ТОП-підприємства в Одесі фонд Держмайна

Держава продасть ТОП-підприємства в Одесі фонд Держмайна

Держава продасть ТОП-підприємства в Одесі фонд Держмайна

Продаж об'єктів приватизації буде проходити через аукціони системи ProZorro.Продажі, яка об'єднує 45 електронних майданчиків.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'ясувалися нюанси з приводу запуску приватизації житла в гуртожитках.

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