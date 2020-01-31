Розпиляють або приберуть: названа нова дата "звільнення" Одеси від танкера Delfi

Одеська облдержадміністрація (ОДА) встановила для судновласника граничний термін евакуації танкера Delfi, який затонув на пляжі в Одесі. Судно повинні прибрати до 31 березня.

У разі, якщо власник судна не почне роботи, Капітанія Одеського порту почне примусову евакуацію. Про це стало відомо в ході засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОДА, повідомляє OBOZREVATEL.

Доля затонулого танкера Delfi

"В даний момент існує два варіанти: відбуксирувати танкер або розрізати його на частини. Перший варіант більш швидкий, безпечний і екологічний", – повідомив перший заступник керівника ОДА В'ячеслав Овечкін.

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У Капітанії порту заявили, що в разі буксирування термін евакуації складе 40-50 днів, а в разі розрізання на частини – до 120 днів.

"Наше пріоритетне завдання: прибрати судно до початку туристичного сезону. У понеділок ми будемо чекати припис від екоінспекції, яке дозволить у разі потреби примусово забрати судно. Також ми настійно рекомендуємо прибрати танкер буксиром, щоб встигнути до початку сезону", – зазначив заступник голови ОДА Денис Ванаш.

Затонулий танкер Delfi

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