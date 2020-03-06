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6 марта • обновлено в 19:49
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Прогноз погоды на выходные в Одессе: синоптики обещают солнце и небольшой дождь

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По данным синоптиков, погода в Одессе и в области в субботу и воскресенье будет малооблачной. Возможны незначительные осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха составит от +5 градусов ночью до +16 днем. Скорость южного ветра – до 12 м/с. Атмосферное давление – почти в пределах нормы, 754 – 757 мм ртутного столба.

Прогноз погоды на выходные в Одессе: синоптики обещают солнце и небольшой дождь

Прогноз погоды на выходные в Одессе: синоптики обещают солнце и небольшой дождь

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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