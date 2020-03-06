Головна Новини
6 березня • оновлено в 19:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Прогноз погоди на вихідні в Одесі: синоптики обіцяють сонце і невеликий дощ

289
Читати матеріал російською

За даними синоптиків, погода в Одесі та в області в суботу і неділю буде малохмарною. Можливі незначні опади.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря складе від +5 градусів вночі до +16 вдень. Швидкість південного вітру – до 12 м/с. Атмосферний тиск – майже в межах норми, 754 – 757 мм ртутного стовпа.

Прогноз погоди на вихідні в Одесі: синоптики обіцяють сонце і невеликий дощ

Прогноз погоди на вихідні в Одесі: синоптики обіцяють сонце і невеликий дощ

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може прівеcті до подальшої серйозної посухи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги