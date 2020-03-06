За даними синоптиків, погода в Одесі та в області в суботу і неділю буде малохмарною. Можливі незначні опади.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря складе від +5 градусів вночі до +16 вдень. Швидкість південного вітру – до 12 м/с. Атмосферний тиск – майже в межах норми, 754 – 757 мм ртутного стовпа.
Прогноз погоди на вихідні в Одесі: синоптики обіцяють сонце і невеликий дощ
meteo.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може прівеcті до подальшої серйозної посухи.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram