Последний теплый день: синоптики удивили погодой в Одессе на 14 марта

Прогноз погоды в Одессе на 14 марта порадует жителей города последним теплым деньком перед грядущим похолоданием.

Ночью и утром ожидается небольшой дождь. Днем без осадков, но погода будет облачной. Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе lutsk.rayon.in.ua

В то же время ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Однако уже в следующие дни, 15 и 16 марта, погода в Одессе резко ухудшится. Ночью ожидается от 0 до 1°С мороза, днем: 6-8°С тепла.

Согласно народной традиции, 14 марта почитается память первомученицы Евдокии. В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: "Какова Евдокия, таково и лето"; "Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето". Если 14 марта шел снег с дождем и дул теплый ветер, значит лето будет мокрым и дождливым; а мороз и ветер с севера - к холодному лету.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, резко похолодает в ближайшие дни по всей Украине. Это связано с приходом антициклона Helge.

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