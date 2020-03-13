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13 березня • оновлено в 22:34
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Останній теплий день: синоптики здивували погодою в Одесі на 14 березня

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Прогноз погоди в Одесі на 14 березня порадує жителів міста останнім теплим днем перед майбутнім похолоданням.

Вночі та вранці очікується невеликий дощ. Вдень без опадів, але погода буде хмарною. Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 12-14 °С. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

lutsk.rayon.in.ua

У той же час очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Однак уже в наступні дні, 15 і 16 березня, погода в Одесі різко погіршиться. Вночі очікується від 0 до 1 °С морозу, вдень: 6-8 °С тепла.

За народною традицією, 14 березня вшановується пам'ять первомучениці Євдокії. У давнину по Євдокії судили про літо і майбутній врожай: "Яка Євдокія, таке і літо"; "Звідки вітер на Євдокію, звідти і все літо". Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, значить літо буде мокре; а мороз і вітер з півночі – до літа холодного.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, різко похолодає в найближчі дні по всій Україні. Це пов'язано з приходом антициклону Helge.

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погода новини Одеси
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