Порошенко – об инициативе присвоить художественному музею в Одессе имя Ройтбурда: это будет лучшим чествованием его памяти

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Одессе принял участие в церемонии прощания с выдающимся украинским художником, депутатом Одесского областного совета, директором Художественного музея Александром Ройтбурдом.

Порошенко поддержал инициативу депутатов из "Европейской солидарности" ходатайствовать о присвоении Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда, о чем сообщил в своем Facebook.

"Сегодня Одесса, Украина и весь мир прощается с человеком, величие которого, масштаб которого не все сейчас понимают. Сегодня мы прощаемся с великим творцом, гражданином, патриотом, профессионалом, который в общении был очень простой, доступной и человечной личностью. И в то же время вызывал большое сопротивление тех, кто не понимает его творчество, искусство, Одессу и Украину", – отметил Порошенко.

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"Масштаб его личности, масштаб фигуры Александра и его разнообразные таланты не только в том, что он является эпохой украинской живописи. Он поэт, общественный деятель и блестящий администратор музея. Одессе и Украине повезло, что судьба привела его к тому, чтобы реализовать эти свои способности. Кто с ним общался, знают как он жил вторым этажом. И лучшая форма уважения, которую сейчас одесситы, украинцы и мир могут отдать – прийти и посмотреть его работы. Приобщиться к его творчеству", – убежден пятый президент.

"Я поддерживаю инициативу одесситов, депутатов из нашей фракции инициировать процесс присвоения музею, его делу его великого имени. Это будет справедливо, и мы должны увековечить его память", – говорит Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" также поддержал идею переименовать одну из одесских улиц в честь Александра Ройтбурда. "Мы будем за это бороться. У нас есть опыт. Например, мы переименовали улицу в Киеве именем моего большого друга, друга Украины сенатора Маккейна. Сейчас нам надо то же сделать в Одессе. Я очень надеюсь, что одесситы поддержат эту инициативу о переименовании улицы в честь своего великого земляка", – говорит Петр Порошенко.

"Александр очень любил европейскую, цивилизованную, современную Украину. Классную и драйвовую", – вспоминает пятый Президент.

"Для меня большая честь, что он был моим доверенным лицом на выборах президента. Спасибо тебе, Александр. Он был депутатом областной рады от "ЕС", полностью разделял наши принципы. И мы ответственны за то, чтобы сохранить высокую планку, которую он поставил относительно будущего Украины, в которое он так безоговорочно верил", – отметил Петр Порошенко.

"Я благодарю всех, кто пришел сегодня отдать дань почета и уважения Александру. Я полностью согласен с тем, что он не уходит от нас. Он остается в наших сердцах. И будет жить с нами, пока мы будем его помнить. А мы будем его помнить всегда. Вечная память Александру Ройтбурду", – сказал Порошенко.