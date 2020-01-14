Популярный троллейбусный маршрут в Одессе изменит схему движения

Популярный одесский троллейбусный маршрут №14 изменит схему движения с 16 января.

Это связано с проведением работ по благоустройству участков нового терминала "Международного аэропорта "Одесса" по ул. Центральный Аэропорт, сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Троллейбус №14 изменит схему движения omr.gov.ua

Как сообщили в департаменте, маршрут будет изменен до 31 марта 2020 года или до завершения ремонтных работ.

Троллейбус №14 будет ездить: в направлении движения к аэропорту – от ул. Мельницкой на Ивановский переезд, ул. Святослава Рихтера, пл. Б. Деревянко (конечная остановка); в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от пл. Б. Деревянко на ул. Святослава Рихтера, Ивановский переезд, ул. Мельницкую и далее по маршруту.

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