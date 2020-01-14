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14 січня • оновлено в 15:06
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Популярний тролейбусний маршрут в Одесі змінить схему руху

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Популярний одеський тролейбусний маршрут №14 змінить схему руху з 16 січня.

Це пов'язано з проведенням робіт по благоустрою ділянок нового терміналу "Міжнародного аеропорту "Одеса" по вул. Центральний Аеропорт, повідомляє департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.

Тролейбус №14 змінить схему руху

Тролейбус №14 змінить схему руху

omr.gov.ua

Як повідомили в департаменті, маршрут буде змінений до 31 березня 2020 року або до завершення ремонтних робіт.

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Тролейбус №14 їздитиме: в напрямку руху до аеропорту – від вул. Мельницькій на Іванівський переїзд, вул. Святослава Ріхтера, пл. Б. Дерев'янко (кінцева зупинка); в напрямку руху до залізничного вокзалу – від пл. Б. Дерев'янко на вул. Святослава Ріхтера, Іванівський переїзд, вул. Мельницьку і далі по маршруту.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси транспорт
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