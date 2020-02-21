Оригінальним флешмобом привітали українців з Міжнародним днем рідної мови одеські поліцейські. Вони записали незвичайне відео, в якому розкрили багатство української мови, закликавши цінувати її.

Креативний відеоролик Патрульна поліція Одеської області опублікувала на своїй Facebook-сторінці 21 лютого, коли День рідної мови відзначають у всьому світі (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео співробітники патрульної служби, що періодично змінюють в кадрі один одного, озвучують кілька десятків синонімів слова "говорити", щоб наочно продемонструвати кількість різних його варіацій. А в кінці ролика українців закликають цінувати багатство і різноманітність української мови.

Поліція Одеси влаштувала флешмоб до Дня рідної мови (скрін) Патрульна поліція Одеської області / Facebook

"Щороку, 21 лютого, світова громадськість відзначає Міжнародний день рідної мови. Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь! Давайте говорити українською", – закликали патрульні в коментарях до відео.

Відзначимо, що в привітанні патрульних вгадується не випадковий символізм, який наповнює ролик особливим змістом,що остався "за кадром".

Відправною точкою для демонстрації мовного розмаїття в Міжнародний день рідної мови дієслово "говорити", явно, стало неспроста. Адже слова "мова" і "говорити" мають не менше спільного, ніж слова "ноги" і "ходити". Своїм привітанням патрульні потрапили "в яблучко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 20 лютого біля пам'ятника Дюку в Одесі пройшла акція пам'яті Героїв Небесної Сотні. У ній взяли участь кілька десятків одеситів. Після панахиди за загиблими за Україну присутні запалили свічки і розставили лампадки в формі державного герба.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!