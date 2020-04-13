Под Одессой 13 апреля избили подполковника полиции, который сделал замечание компании молодых людей, находившихся возле магазина без масок.

Полицейский был госпитализирован в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Под Одессой молодежь избила полицейского за замечание из-за масок eadaily.com

"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского отдела остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). Один из компании, 23-летний правонарушитель ударил несколько раз полицейского в лицо", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе копы-садисты зверски избили задержанного.