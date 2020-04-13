Під Одесою 13 квітня побили підполковника поліції, який зробив зауваження компанії молодих людей, що знаходилися біля магазину без масок.

Поліцейський був госпіталізований в районну лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

Під Одесою молодь побила поліцейського за зауваження через відсутність масок eadaily.com

"При виконанні службових обов'язків інспектор сектора реагування патрульної поліції Біляївського відділу зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які перебували біля магазину без засобів захисту (масок). Один з компанії, 23-річний правопорушник ударив кілька разів поліцейського в обличчя", – розповіли у поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення правопорушник відмовився.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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