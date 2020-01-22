Первый среди украинцев: одессит покорил дорогу смерти в Боливии. Фото и видео

Одесский велопутешественник Руслан Верин, который продолжает свой путь через всю Южную Америку проехал по одной из самих опасных дорог мира в Боливии. Ее называют дорогой cмерти.

Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Дорога смерти пролегает высоко в горах, рядом с ней глубокие пропасти. Верин пишет у себя в Instagram, что дорога была построена в 30-х годах прошлого века, когда в Боливии не было автомобилей и по ней перемещались только на ламах и ослах. С тех пор как рисковые водители начали по ней ездить, дорога забрала сотни жизней.

В 1983 году там в пропасть сорвался автобус и погибли около ста человек. В 90-е на этом пути в аварии попали около 25 транспортных средств.

Одесский велопутешественник и сам стал свидетелем ДТП. Он решил проехать участок пути на автобусе и увидел другой перевернувшийся автобус, который ехал перед ним. Путешественник написал, что ему повезло – ведь он мог оказаться в этом транспорте.

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Facebook

"Проезжая мимо перевернувшегося автобуса, видя полицию, разбросанные вещи, некоторых людей рядом, я понял, что судьба это не просто тропа, это тропа со знаками и правилами, соблюдая которые, имеешь благосклонность от "тропы", – написал Верин у себя в Facebook.

Одессит, который ранее уже пересек на велосипеде Африку, планирует доехать до крайней точки Южной Америки - Огненной земли.

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Facebook

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Одессит покорил дорогу смерти в Боливии Руслан Верин/Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму под Феодосией произошло крупное ДТП с участием российской военной техники. Авария случилась на трассе "Таврида", которую называют дорогой смерти.

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