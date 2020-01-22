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22 січня • оновлено в 13:31
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Перший серед українців: одесит підкорив дорогу смерті в Болівії. Фото і відео

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Одеський веломандрівник Руслан Верін, який продовжує свій шлях через всю Південну Америку проїхав по одній з самих небезпечних доріг світу в Болівії. Її називають дорогою смерті.

Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Дорога смерті пролягає високо в горах, поруч з нею глибокі провалля. Верін пише у себе в Instagram, що дорога була побудована в 30-х роках минулого століття, коли в Болівії не було автомобілів і по ній переміщалися тільки на ламах і ослах. З тих пір як ризикові водії почали по ній їздити, дорога забрала сотні життів.

У 1983 році там в прірву зірвався автобус і загинули близько ста осіб. У 90-е на цьому шляху в аварії потрапили близько 25 транспортних засобів.

Одеський веломандрівник і сам став свідком ДТП. Він вирішив проїхати ділянку шляху на автобусі і побачив інший перекинутий автобус, який їхав перед ним. Мандрівник написав, що йому пощастило – адже він міг опинитися в цьому транспорті.

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Facebook

"Проїжджаючи повз автобус, якій перекинувся,,побачивши поліцію, розкидані речі, деяких людей поруч, я зрозумів, що доля це не просто стежка, це стежка зі знаками і правилами, дотримуючись яких, маєш прихильність від "стежки", – написав Верін у себе в Facebook.

Одесит, який раніше вже перетнув на велосипеді Африку, планує доїхати до крайньої точки Південної Америки - Вогняної Землі.

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Facebook

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Одесит підкорив дорогу смерті в Болівії

Руслан Верін/Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму під Феодосією сталося велике ДТП за участю російської військової техніки. Аварія трапилася на трасі "Таврида", яку називають дорогою смерті.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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