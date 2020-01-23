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23 января • обновлено в 19:53
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Опять жара? Синоптики дали прогноз погоды на 24 января в Одессе

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В Одессе в пятницу, 24 января, ожидается ясная солнечная погода.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 2°С мороза, днем до 7°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

omr.gov.ua

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, температура ночью 2-7°С мороза, днем 3-8°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

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По народной традиции 24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался "Федосеево тепло". Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: "Бойся январской весны". Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, днем 23 января мощный ветер обрушил деревья в Одессе.

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Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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