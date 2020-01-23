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23 січня • оновлено в 19:54
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Знову спека? Синоптики дали прогноз погоди на 24 січня в Одесі

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В Одесі в п'ятницю, 24 січня, очікується ясна сонячна погода.

Вітер південно-західний 9-14 м/с. Температура вночі 2°С морозу, вдень до 7°С тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

omr.gov.ua

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, температура вночі 2-7°С морозу, вдень 3-8°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

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За народною традицією 24 січня відзначається день пам'яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався “Феодосієве тепло”. Зазвичай цього дня насправді була тепла погода, але люди побоювалися такого тепла і говорили: “Бійся весни у січні”. Якщо на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вдень 23 січня потужний вітер обрушив дерева в Одесі.

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новини Одеси погода
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