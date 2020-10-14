Огромные медузы "захватили" акваторию морского порта Одессы. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Одесса в деталях
2,5 т.

  • Корнероты являются крупнейшими медузами в Черном и Средиземном морях

  • Иногда их диаметр может достигать 150 см

В Одессе корнероты 'захватили' акваторию порта

В акватории одесского морского порта образовалось массовое скопление огромных медуз.

Как пишет "Думская", вода буквально кишит корнеротами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Массовое скопление медуз в одесском порту

"Одесситы, прогуливающиеся на морском вокзале, могут наблюдать редкое явление – акватория порта просто кишит огромными корнеротами", – сказано в сообщении.

Медузы заполонили акваторию порта в Одессе

Корнероты (Rhizostoma pulmo) – самый крупный вид медуз в Черном и Средиземном морях. Обычно они достигают 40 см в диаметре, но иногда бывает и до 150 см.

Диаметр корнеротов иногда может достигать 150 см
Медузы корнероты считаются крупнейшими в Черном и Средиземном морях

Как сообщал OBOZREVATEL, на побережье Азовского моря харьковчанин выловил гигантскую медузу.

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