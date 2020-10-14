Величезні медузи "захопили" акваторію морського порту Одеси. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Одеса в деталях
2,9 т.

  • Корнероти є найбільшими медузами в Чорному і Середземному морях

  • Іноді їхній діаметр може сягати 150 см

В Одесі корнероти 'захопили' акваторію порту

В акваторії одеського морського порту утворилося масове скупчення величезних медуз.

Як пише "Думська", вода буквально кишить корнеротами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Масове скупчення медуз в одеському порту.

"Одесити, що прогулюються на морському вокзалі, можуть спостерігати рідкісне явище – акваторія порту просто кишить величезними корнеротами", – йдеться в повідомленні.

Медузи заполонили акваторію порту в Одесі.

Корнероти (Rhizostoma pulmo) – найбільший вид медуз в Чорному і Середземному морях. Зазвичай вони сягають 40 см в діаметрі, але іноді буває і до 150 см.

Діаметр корнеротів іноді може сягати 150 см
Медузи корнероти вважаються найбільшими в Чорному і Середземному морях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на узбережжі Азовського моря харків'янин виловив гігантського медузу.

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