Величезні медузи "захопили" акваторію морського порту Одеси. Фото та відео

В акваторії одеського морського порту утворилося масове скупчення величезних медуз.

Як пише "Думська", вода буквально кишить корнеротами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Одесити, що прогулюються на морському вокзалі, можуть спостерігати рідкісне явище – акваторія порту просто кишить величезними корнеротами", – йдеться в повідомленні.

Корнероти (Rhizostoma pulmo) – найбільший вид медуз в Чорному і Середземному морях. Зазвичай вони сягають 40 см в діаметрі, але іноді буває і до 150 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на узбережжі Азовського моря харків'янин виловив гігантського медузу.