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7 лютого • оновлено в 09:14
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Одесу накрило першим снігом: кращі фото

1.1т
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У ніч на 6 лютого в Одесі випав перший за нинішню зиму сніг.

Снігопад, який тривав кілька годин, закінчився вранці. Громадський транспорт ходить справно, пише OBOZREVATEL (щоб подивитися фото зимової Одеси, доскрольте сторінку до кінця).

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Дороги в місті в основному розчищені.

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Сніговий буревій в Одесі: повалені дерева, зірвані дахи та НП на трасі. Фото

Синоптики прогнозують увечері 6 лютого подальше погіршення погоди: зниження температури до 4 °С морозу і мокрий сніг.

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Перший сніг в Одесі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через аномально теплу зиму одесити навіть в січні ходили в шортах та футболках

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Місце
Україна Одеса
Теги
фотографии новини Одеси
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