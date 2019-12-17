Одессу и область предупредили об опасной непогоде: что известно

В Одессе и области на 17 декабря и утро 18 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, видимость в регионе будет составлять от 200 до 500 метров.

Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Одессу и область предупредили об опасной непогоде kp.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесские пляжи покрылись пеной, которую выбросило на берег сильным штормом.

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