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13 апреля • обновлено в 14:20
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Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

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Одесский учитель получил престижную награду от сервиса Youtube, став одним из самых популярных видеоблогеров с почти полумиллионом подписчиков.

Обладателем "серебряной кнопки" стал учитель физики одесского Ришельевского лицея Павел Виктор. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

На своем Youtube-канале, который имеет 461 тысячу подписчиков, учитель публикует видео своих уроков, которые пользуются в сети огромной популярностью.

Отметим, что "серебряную кнопку" сервис Youtube дает видеоблогерам, имеющим более 100 тысяч подписчиков. Когда в комментариях под постом в Facebook о получении награды у обладателя спросили, почему она досталась ему только сейчас, он ответил, что это, возможно, связано с переходом на новый интерфейс, который недавно завершился. Но когда Павел Виктор напомнил сервису о себе, награду ему прислали мгновенно даже с доставкой.

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Facebook / Павел Виктор

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Facebook / Павел Виктор

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Facebook / Павел Виктор

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Одесский учитель получил престижную награду от Youtube

Facebook / Павел Виктор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе автохам заехал на песок пляжа "Ланжерон" и увяз в песке. Инцидент произошел 12 апреля – во время строгого карантина, запрещающего гражданам посещать парки, скверы и прибрежные зоны.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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