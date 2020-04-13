Одеський учитель отримав престижну нагороду від сервісу Youtube, ставши одним з найпопулярніших відеоблогеров з майже півмільйоном передплатників.

Володарем "срібною кнопки" став учитель фізики одеського Рішельєвського ліцею Павло Віктор. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

На своєму Youtube-каналі, який має 461 тисячу передплатників, учитель публікує відео своїх уроків, які користуються в мережі величезною популярністю.

Відзначимо, що "срібну кнопку" сервіс Youtube дає відеоблогерам, які мають понад 100 тисяч передплатників. Коли в коментарях під постом в Facebook про отримання нагороди у володаря запитали, чому вона дісталася йому тільки зараз, він відповів, що це, можливо, пов'язано з переходом на новий інтерфейс, який нещодавно завершився. Але коли Павло Віктор нагадав сервісу про себе, нагороду йому прислали миттєво навіть з доставкою.

Одеський учитель отримав престижну нагороду від Youtube Facebook / Павло Віктор

Одеський учитель отримав престижну нагороду від Youtube Facebook / Павло Віктор

Одеський учитель отримав престижну нагороду від Youtube Facebook / Павло Віктор

Одеський учитель отримав престижну нагороду від Youtube Facebook / Павло Віктор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі автохам заїхав на пісок пляжу "Ланжерон" і загруз в піску. Інцидент стався 12 квітня – під час строгого карантину, який забороняє громадянам відвідувати парки, сквери та прибережні зони.

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