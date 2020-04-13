В Одессе автохам поплатился за проезд на пляж во время карантина. Фото

В Одессе автохам заехал на песок пляжа "Ланжерон" и увяз в песке.

Инцидент произошел 12 апреля – во время строгого карантина, запрещающего гражданам посещать парки, скверы и прибрежные зоны. Соответствующее фото разместил в Facebook Sergey Zoof.

В Одесе автохам увяз в песке Facebook Sergey Zoof

"Надо учреждать премию "Карантинный Мудак Года". С красивым японским названием КаМуГо. Одесса, пляж Ланжерон. "Оно" потом ещё бросило клич о помощи в специализированную группу автомобильного сообщества по взаимопомощи", – рассказал Sergey Zoof.

В итоге автомобилиcту участники городского автосообщества помогли автохаму, вытянув его машину из песчаной ловушки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы автохам на BMW установил рекорд по метанию шлагбаума.

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