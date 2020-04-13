В Одессе автохам поплатился за проезд на пляж во время карантина. Фото

В Одессе автохам заехал на песок пляжа "Ланжерон" и увяз в песке.
Инцидент произошел 12 апреля – во время строгого карантина, запрещающего гражданам посещать парки, скверы и прибрежные зоны. Соответствующее фото разместил в Facebook Sergey Zoof.
В Одесе автохам увяз в песке
Facebook Sergey Zoof
"Надо учреждать премию "Карантинный Мудак Года". С красивым японским названием КаМуГо. Одесса, пляж Ланжерон. "Оно" потом ещё бросило клич о помощи в специализированную группу автомобильного сообщества по взаимопомощи", – рассказал Sergey Zoof.
В итоге автомобилиcту участники городского автосообщества помогли автохаму, вытянув его машину из песчаной ловушки.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы автохам на BMW установил рекорд по метанию шлагбаума.
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