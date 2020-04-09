Одесситов призвали соблюдать карантин в День освобождения города. Видео

В Одессе городская власть призвала горожан строго придерживаться карантина 10 апреля в День освобождения города от нацистских оккупантов.

С обращением выступил мэр Одессы Геннадий Труханов – сообщили на официальном сайте горсовета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не сомневаюсь в том, что уже в следующем году мы отпразднуем этот день в привычном формате. А пока я призываю всех одесситов отметить наш личный День Победы с соблюдением всех карантинных мер. На улице – это использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов", – сказал Труханов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 09:30 9 апреля лабораторно подтверждены 43 случая инфицирования COVID-19 в Одесской области. По данным Одесской ОГА, количество заболевших в регионе за сутки возросло на 11 человек.

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