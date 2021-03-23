Одесса стала эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Одесской области заболели 1 122 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Также много новых зараженных обнаружили в городе Киев – 1 050, Львовской – 843, Харьковской – 843 и Киевской областях – 727. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 22 марта зафиксировали в Черниговской области – 28 и Херсонской – 31.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1050 случаев;
Винницкая область – 716 случаев;
Волынская область – 225 случаев;
Днепропетровская область – 604 случая;
Донецкая область – 270 случаев;
Житомирская область – 186 случаев;
Закарпатская – 428 случаев;
Запорожская область – 340 случаев;
Ивано-Франковская область – 351 случай;
Киевская область – 727 случаев;
Кировоградская область – 57 случаев;
Луганская область – 147 случаев;
Львовская область – 995 случаев;
Николаевская область – 429 случаев;
Одесская область – 1122 случая;
Полтавская область – 697 случаев;
Ривненская область – 376 случаев;
Сумская область – 192 случая;
Тернопольская область – 430 случаев;
Харьковская область – 843 случая;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 376 случаев;
Черкасская область – 277 случаев;
Черновицкая область – 579 случаев;
Черниговская область – 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новая масштабная вспышка коронавируса добралась до Одесской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в областном центре, где не хватает мест в больницах и кислорода для тяжелых пациентов. Инфицированных местных жителей некуда госпитализировать.