Одесса стала эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям

За минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Одесской области заболели 1 122 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также много новых зараженных обнаружили в городе Киев – 1 050, Львовской – 843, Харьковской – 843 и Киевской областях – 727. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 22 марта зафиксировали в Черниговской области – 28 и Херсонской – 31.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1050 случаев;

Винницкая область – 716 случаев;

Волынская область – 225 случаев;

Днепропетровская область – 604 случая;

Донецкая область – 270 случаев;

Житомирская область – 186 случаев;

Закарпатская – 428 случаев;

Запорожская область – 340 случаев;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 995 случаев;

Николаевская область – 429 случаев;

Одесская область – 1122 случая;

Полтавская область – 697 случаев;

Ривненская область – 376 случаев;

Сумская область – 192 случая;

Тернопольская область – 430 случаев;

Харьковская область – 843 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 376 случаев;

Черкасская область – 277 случаев;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новая масштабная вспышка коронавируса добралась до Одесской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в областном центре, где не хватает мест в больницах и кислорода для тяжелых пациентов. Инфицированных местных жителей некуда госпитализировать.