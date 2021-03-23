Одеса стала епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями

За минулу добу, 22 березня, на коронавірус в Одеській області захворіли 1122 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також багато нових заражених виявили в місті Київ – 1050, Львівській – 843, Харківській – 843 і Київській областях – 727. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 22 березня зафіксували в Чернігівській області – 28 і Херсонській області – 31.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 1050 випадків;

Вінницька область – 716 випадків;

Волинська область – 225 випадків;

Дніпропетровська область – 604 випадки;

Донецька область – 270 випадків;

Житомирська область – 186 випадків;

Закарпатська – 428 випадків;

Запорізька область – 340 випадків;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 995 випадків;

Миколаївська область – 429 випадків;

Одеська область – 1122 випадки;

Полтавська область – 697 випадків;

Рівненська область – 376 випадків;

Сумська область – 192 випадки;

Тернопільська область – 430 випадків;

Харківська область – 843 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 277 випадків;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий масштабний спалах коронавірусу дістався до Одеської області. Найважча ситуація спостерігається в обласному центрі, де не вистачає місць у лікарнях і кисню для важких пацієнтів. Інфікованих місцевих жителів нема куди госпіталізувати.