Одеса стала епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями
За минулу добу, 22 березня, на коронавірус в Одеській області захворіли 1122 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Також багато нових заражених виявили в місті Київ – 1050, Львівській – 843, Харківській – 843 і Київській областях – 727. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 22 березня зафіксували в Чернігівській області – 28 і Херсонській області – 31.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
м. Київ – 1050 випадків;
Вінницька область – 716 випадків;
Волинська область – 225 випадків;
Дніпропетровська область – 604 випадки;
Донецька область – 270 випадків;
Житомирська область – 186 випадків;
Закарпатська – 428 випадків;
Запорізька область – 340 випадків;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 57 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 995 випадків;
Миколаївська область – 429 випадків;
Одеська область – 1122 випадки;
Полтавська область – 697 випадків;
Рівненська область – 376 випадків;
Сумська область – 192 випадки;
Тернопільська область – 430 випадків;
Харківська область – 843 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 277 випадків;
Чернівецька область – 579 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий масштабний спалах коронавірусу дістався до Одеської області. Найважча ситуація спостерігається в обласному центрі, де не вистачає місць у лікарнях і кисню для важких пацієнтів. Інфікованих місцевих жителів нема куди госпіталізувати.