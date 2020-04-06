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6 квітня • оновлено в 12:06
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/ Одеса в деталях

НЛО у формі пончика зняли в небі над Одесою: мережу вразило відео

2.4т
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У нічному небі над Одесою зафіксували непізнаний літаючий об'єкт. Щось округлої форми із затемненням в центрі висіло над містом близько години, періодично зміщуючись в різні боки.

Явище, яке спостерігалося над Одесою пізно увечері 5-го квітня, багато хто встиг зняти на відео. Зокрема, один такий ролик опубліковано в Facebook-групі "Одеса как она есть".

За словами автора відео, з нічного неба на неї дивився "якесь око".

"Воно хаотично рухається з боку в бік і дуже дивно виглядає. Зірки знаходяться набагато далі, і це навіть не літак. А здалеку схоже візуально на Місяць. Наближаємося і спостерігаємо якесь око. Подивіться, це ж реально якесь око", – прокоментувала за кадром одеситка.

Аналогічне відео, зняте очевидцями в Одесі ввечері 5 квітня, опублікував Telegram-канал XYDESSA. Обережно, за кадром присутня ненормативна лексика.

Відзначимо, що поява в небі різних непізнаних об'єктів – досить поширене явище, яке часто спостерігається жителями різних країн.

Наприклад, дуже схожий об'єкт округлої форми з отвором в центрі в 2013 році днем спостерігали в небі над Японією.

Крім того, за НЛО часто можна прийняти щось зовсім звичайне, наприклад, повітряну кулю у формі пончика або букви "О".

За НЛО можна прийняти, наприклад, таку повітряну кулю

За НЛО можна прийняти, наприклад, таку повітряну кулю

ep.yimg.com

Нижче наведено ще кілька прикладів схожих об'єктів, які спостерігалися в небі в різних куточках Землі.

НЛО в небі над Іркутськом

НЛО в небі над Іркутськом

irkutskmedia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селищі Нерубайське в п'ятницю, 3 квітня, пронісся невеликий смерч. Очевидцям вдалося зняти його на телефон.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Livesey David
Livesey David
НЛО наблюдает, как xаxлы карантин соблюдают.
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Одеса Одеса в деталях

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