НЛО у формі пончика зняли в небі над Одесою: мережу вразило відео

У нічному небі над Одесою зафіксували непізнаний літаючий об'єкт. Щось округлої форми із затемненням в центрі висіло над містом близько години, періодично зміщуючись в різні боки.

Явище, яке спостерігалося над Одесою пізно увечері 5-го квітня, багато хто встиг зняти на відео. Зокрема, один такий ролик опубліковано в Facebook-групі "Одеса как она есть".

За словами автора відео, з нічного неба на неї дивився "якесь око".

"Воно хаотично рухається з боку в бік і дуже дивно виглядає. Зірки знаходяться набагато далі, і це навіть не літак. А здалеку схоже візуально на Місяць. Наближаємося і спостерігаємо якесь око. Подивіться, це ж реально якесь око", – прокоментувала за кадром одеситка.

Аналогічне відео, зняте очевидцями в Одесі ввечері 5 квітня, опублікував Telegram-канал XYDESSA. Обережно, за кадром присутня ненормативна лексика.

Відзначимо, що поява в небі різних непізнаних об'єктів – досить поширене явище, яке часто спостерігається жителями різних країн.

Наприклад, дуже схожий об'єкт округлої форми з отвором в центрі в 2013 році днем спостерігали в небі над Японією.

Крім того, за НЛО часто можна прийняти щось зовсім звичайне, наприклад, повітряну кулю у формі пончика або букви "О".

За НЛО можна прийняти, наприклад, таку повітряну кулю ep.yimg.com

Нижче наведено ще кілька прикладів схожих об'єктів, які спостерігалися в небі в різних куточках Землі.

НЛО в небі над Іркутськом irkutskmedia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селищі Нерубайське в п'ятницю, 3 квітня, пронісся невеликий смерч. Очевидцям вдалося зняти його на телефон.

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