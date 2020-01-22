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22 января • обновлено в 14:58
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Одессу и область предупредили о снежной непогоде: когда ждать

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В Одессе и области ночью и днем в четверг, 23 января, ожидается мокрый снег с дождем. Осадки прекратятся только вечером.

Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов. Днем – от +3 до +5.

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Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – около 70%.

Одессу и область предупредили о снежной непогоде

Одессу и область предупредили о снежной непогоде

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нынешняя зима не радует одесситов снегом и вьюгами. Но и туманы в Одессе бывают красивыми.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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