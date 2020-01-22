Одессу и область предупредили о снежной непогоде: когда ждать

В Одессе и области ночью и днем в четверг, 23 января, ожидается мокрый снег с дождем. Осадки прекратятся только вечером.
Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов. Днем – от +3 до +5.
Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – около 70%.
Одессу и область предупредили о снежной непогоде
meteo.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нынешняя зима не радует одесситов снегом и вьюгами. Но и туманы в Одессе бывают красивыми.
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