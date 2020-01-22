Небо у вогні: мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Незважаючи на те, що нинішня зима ще не встигла порадувати Одесу повноцінними морозами та снігами, одесити знаходять красоту, здатну здивувати і порадувати будь кого.
У святковий вечір Дня Соборності України справжнім дивом став захід сонця, який забарвив небо в приголомшливі тони. Всі відтінки червоної палітри – від яскраво-рожевого до криваво-червоного кольору стали подарунком, який Одесі та одеситам до свята піднесла природа. І багато хто не встояв від спокуси сфотографувати диво, щоб потім активно діляться цими фото, в тому числі, в соціальних мережах (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram alekcander1
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram barrrbie_a
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram jazzok61
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram k0lesnyk
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram katia_palitra
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram kristina.kuzzmenko
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram mariiaartiukhova
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram odessa.inst
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram oksanasobolieva
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram oksanasobolieva1
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Instagram olgaglukhoff
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Dumskaya
Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі
Dumskaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі та області вночі та вдень у четвер, 23 січня, очікується мокрий сніг з дощем. Опади припиняться тільки ввечері. Пориви північно-західного вітру можуть досягати 20 м/с.
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