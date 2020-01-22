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22 січня • оновлено в 19:35
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Небо у вогні: мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

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Незважаючи на те, що нинішня зима ще не встигла порадувати Одесу повноцінними морозами та снігами, одесити знаходять красоту, здатну здивувати і порадувати будь кого.

У святковий вечір Дня Соборності України справжнім дивом став захід сонця, який забарвив небо в приголомшливі тони. Всі відтінки червоної палітри – від яскраво-рожевого до криваво-червоного кольору стали подарунком, який Одесі та одеситам до свята піднесла природа. І багато хто не встояв від спокуси сфотографувати диво, щоб потім активно діляться цими фото, в тому числі, в соціальних мережах (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram alekcander1

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram barrrbie_a

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram jazzok61

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram k0lesnyk

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram katia_palitra

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram kristina.kuzzmenko

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram mariiaartiukhova

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram odessa.inst

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram oksanasobolieva

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram oksanasobolieva1

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Instagram olgaglukhoff

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Dumskaya

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі та області вночі та вдень у четвер, 23 січня, очікується мокрий сніг з дощем. Опади припиняться тільки ввечері. Пориви північно-західного вітру можуть досягати 20 м/с.

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