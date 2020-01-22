Небо у вогні: мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі

Незважаючи на те, що нинішня зима ще не встигла порадувати Одесу повноцінними морозами та снігами, одесити знаходять красоту, здатну здивувати і порадувати будь кого.

У святковий вечір Дня Соборності України справжнім дивом став захід сонця, який забарвив небо в приголомшливі тони. Всі відтінки червоної палітри – від яскраво-рожевого до криваво-червоного кольору стали подарунком, який Одесі та одеситам до свята піднесла природа. І багато хто не встояв від спокуси сфотографувати диво, щоб потім активно діляться цими фото, в тому числі, в соціальних мережах (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram alekcander1

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram barrrbie_a

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram jazzok61

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram k0lesnyk

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram katia_palitra

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram kristina.kuzzmenko

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram mariiaartiukhova

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram odessa.inst

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram oksanasobolieva

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram oksanasobolieva1

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Instagram olgaglukhoff

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Dumskaya

Мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі та області вночі та вдень у четвер, 23 січня, очікується мокрий сніг з дощем. Опади припиняться тільки ввечері. Пориви північно-західного вітру можуть досягати 20 м/с.

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