На Одессу надвигается шквальный ветер: горожан просят не выходить из дома

В Одессе во второй половине дня 2 марта 2020 года ожидается ухудшение погодных условий, а именно – значительное усиление ветра.

В связи с этим власти города обратились к жителям с настоятельной просьбой максимально ограничить перемещение по городу – в первую очередь пожилым людям, беременным женщинам и детям. Об этом говорится в сообщении Одесского горсовета.

На Одессу надвигается шквальный ветер Odessa Online

Также рекомендуется без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Напомним, что последний ураган, пронесшийся над Одессой в конце февраля, привел к падению почти трех сотен деревьев в городе. OBOZREVATEL собрал все подробности и фото разрушений.

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