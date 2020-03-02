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2 березня • оновлено в 15:59
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На Одесу насувається шквальний вітер: містян просять не виходити з дому

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В Одесі у другій половині 2 березня 2020 року очікується погіршення погодних умов, а саме – значне посилення вітру.

У зв'язку з цим влада міста звернулася до жителів з наполегливим проханням максимально обмежити переміщення по місту – в першу чергу людям похилого віку, вагітним жінкам і дітям. Про це йдеться в повідомленні Одеської міськради.

На Одесу насувається шквальний вітер

На Одесу насувається шквальний вітер

Odessa Online

Також рекомендується без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

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Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, що останній ураган, що пронісся над Одесою в кінці лютого, призвів до падіння майже трьох сотень дерев в місті. OBOZREVATEL зібрав всі подробиці й фото руйнувань.

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Місце
Україна Одеса
Теги
погода ураган новини Одеси
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